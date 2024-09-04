Gudmundsson partirà lunedì per il processo in Islanda, tornerà a Firenze venerdì. A Bergamo può esserci

Albert Gudmundsson non ci sarà la prossima settimana a Firenze, il calciatore andrà in Islanda per il processo che lo attende

Albert Gudmundsson ha svolto ieri il primo allenamento sul campo, la prima parta è stata svolta con il resto del gruppo, l'altra invece è stata personalizzata. Per qualche giorno però, il giocatore non sarà a Firenze perchè volerà in Islanda: ad attenderlo il processo per “cattiva condotta sessuale” che si terrà nella giornata di giovedi, a cui arriva da assolto al primo grado di giudizio. Il calciatore viola partirà dalla Toscana nella giornata di lunedì, per farvi ritorno nella giornata di venerdì.

Sabato il numero dieci viola si allenerà regolarmente con la squadra e poi sarà Raffaele Palladino a decidere se verrà convocato per la partita contro l’Atalanta; Gudmundsson arriva da un periodo di inattività a causa di piccoli problemi fisici e deve recuperare il ritmo.

Gudmundsson volerà in Islanda insieme a due membri dello staff medico della società - un fisioterapista e un preparatore atletico, presenti per supporto e continuità di allenamento - e presenzierà al processo a Reykjavik. E la sentenza? Dopo l’udienza, dovranno trascorrere 4 settimane prima della decisione. Quindi, la sentenza per questa sessione del processo sarà formulata a novembre.

IL RETROSCENA SU MORENO E LA FIORENTINA

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