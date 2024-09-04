Cm.com: "La Fiorentina ci aveva provato per Diogo Leite dell'Union Berlino. Poi la virata su Moreno"

La Fiorentina ci aveva provato per Diogo Leite dell'Union Berlino negli ultimi giorni di mercato. Lo voleva anche il Milan

Dopo la chiusura del calciomercato sono emersi diversi retroscena sulle opzioni sondate dalla Fiorentina. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i viola avevano bussato alle porte dell'Union Berlino, cercando di convincere i tedeschi ad una cessione del difensore Diogo Leite.

Negli ultimi giorni della oramai conclusa finestra di mercato, infatti, i dirigenti gigliati hanno ricevuto il "no" secco della società berlinese, che avrebbe aperto alla cessione solo in caso di offerta a titolo definitivo, con tanto di pagamento immediato. La richiesta economica dell'Union Berlino? Non meno di 16 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalla Fiorentina, che ha poi deciso di virare su Matias Moreno, acquistato dal Belgrano per 5 milioni.

Il centrale portoghese aveva attirato a sé anche l'interesse del Milan, che ancora non aveva deciso di affondare per Strahinja Pavlović. I suoi numeri, di fatto convincenti, avevano catturato l'attenzione di Moncada e Ibrahimovic, anche in virtù del rendimento della stagione scorsa, il migliore in Bundesliga per palloni recuperati, duelli vinti e chilometri percorsi.

Il retroscena di TMW: “Palladino aveva indicato Lucca obiettivo per l’attacco. Fiorentina ci ha provato”

https://www.labaroviola.com/il-retroscena-di-tmw-palladino-aveva-indicato-lucca-obiettivo-per-lattacco-fiorentina-ci-ha-provato/267023/