Il retroscena di TMW: "Palladino aveva indicato Lucca obiettivo per l'attacco. Fiorentina ci ha provato"
TMW torna sull'interesse della Fiorentina per Lorenzo Lucca scrivendo come la dirigenza viola ci abbia provato concretamente nel corso dell'estate. L'attaccante dell'Udinese era stato indicato da Pall...
TMW torna sull'interesse della Fiorentina per Lorenzo Lucca scrivendo come la dirigenza viola ci abbia provato concretamente nel corso dell'estate. L'attaccante dell'Udinese era stato indicato da Palladino come uno dei primissimi obiettivi per l'attacco, cercando anche concretamente un accordo. Prima "prenotandolo" in caso di mancato riscatto, poi parlando direttamente con i bianconeri.
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