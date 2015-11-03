Notizie Diogo Leite Fiorentina

Sky Sport: La Fiorentina non molla Diogo Leite, il difensore in estate si svincolerà a parametro zero
08 aprile 2026 21:12
Piano B e C per la difesa? Nazione: “Niakaté, Bijol ma sopratutto Diogo Leite. Contatti mai interrotti”
30 gennaio 2026 09:25
Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite"
30 gennaio 2026 09:06
TMW: "Fiorentina, ultima settimana di mercato con priorità sulla difesa: occhi puntati su Diogo Leite"
26 gennaio 2026 11:13
Nazione: “Diogo Leite appetibile per la Fiorentina. Per strapparlo all’Union servirebbe qualche milione”
26 gennaio 2026 09:50
Corriere Fiorentino: “Diogo Leite e Niakate? I loro club sono poco propensi a venderli a gennaio”
26 gennaio 2026 09:41
Gazzetta: “Fiorentina in pressing per Diogo Leite, serve l’intesa con il giocatore. All’Union 2-3 milioni”
26 gennaio 2026 09:20
Corriere dello Sport: "Folta concorrenza per Diogo Leite. Niakaté? Scontro con il Braga sulla formula"
25 gennaio 2026 10:09
Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"
24 gennaio 2026 15:43
Nazione: “La Fiorentina per strappare Diogo Leite all’Union Berlino deve mettere sul piatto 2-3 milioni”
24 gennaio 2026 09:38
Corriere dello Sport: "Fiorentina a caccia di un difensore, Diogo Leite in pole, va in scadenza a giugno"
23 gennaio 2026 10:01
TMW scrive: "La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao"
22 gennaio 2026 12:11
Il Bologna di Sartori si iscrive alla corsa per Diogo Leite per rimpiazzare il partente Lucumi
03 dicembre 2025 23:38
Nazione: “Fair Play Finanziario? Può arrivare la cessione di Comuzzo. Diogo Leite il sostituto”
18 novembre 2025 09:42
Gazzetta dello Sport: "Per la difesa la Fiorentina punta Diogo Leite, il sacrificato può essere Comuzzo"
14 novembre 2025 22:57
Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto"
13 novembre 2025 12:04
Corriere dello Sport: “Idea Diogo Leite, a giugno va in scadenza. A gennaio l'offerta?"
12 novembre 2025 09:57
Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"
27 agosto 2025 15:44
Moretto: "La trattativa con l'Union Berlino per Diogo Leite è ben avviata, è in scadenza nel 2026"
27 agosto 2025 12:12
Corriere dello Sport: “Se Comuzzo va all’Al Hilal, Fiorentina su Diogo Leite, servono 12 milioni”
27 agosto 2025 08:53
TMW: "La Fiorentina piomba su Diogo Leite del Berlino, offerti 8 milioni. A 10 si può chiudere"
26 agosto 2025 18:40
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