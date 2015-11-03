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Notizie Diogo Leite Fiorentina

Sky Sport: La Fiorentina non molla Diogo Leite, il difensore in estate si svincolerà a parametro zero

08 aprile 2026 21:12

Piano B e C per la difesa? Nazione: “Niakaté, Bijol ma sopratutto Diogo Leite. Contatti mai interrotti”

30 gennaio 2026 09:25

Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite"

30 gennaio 2026 09:06

TMW: "Fiorentina, ultima settimana di mercato con priorità sulla difesa: occhi puntati su Diogo Leite"

26 gennaio 2026 11:13

Nazione: “Diogo Leite appetibile per la Fiorentina. Per strapparlo all’Union servirebbe qualche milione”

26 gennaio 2026 09:50

Corriere Fiorentino: “Diogo Leite e Niakate? I loro club sono poco propensi a venderli a gennaio”

26 gennaio 2026 09:41

Gazzetta: “Fiorentina in pressing per Diogo Leite, serve l’intesa con il giocatore. All’Union 2-3 milioni”

26 gennaio 2026 09:20

Corriere dello Sport: "Folta concorrenza per Diogo Leite. Niakaté? Scontro con il Braga sulla formula"

25 gennaio 2026 10:09

Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"

24 gennaio 2026 15:43

Nazione: “La Fiorentina per strappare Diogo Leite all’Union Berlino deve mettere sul piatto 2-3 milioni”

24 gennaio 2026 09:38

Corriere dello Sport: "Fiorentina a caccia di un difensore, Diogo Leite in pole, va in scadenza a giugno"

23 gennaio 2026 10:01

TMW scrive: "La Fiorentina ha scartato Dier, concrete le piste Leite e Coppola. Sullo sfondo Becao"

22 gennaio 2026 12:11

Il Bologna di Sartori si iscrive alla corsa per Diogo Leite per rimpiazzare il partente Lucumi

03 dicembre 2025 23:38

Nazione: “Fair Play Finanziario? Può arrivare la cessione di Comuzzo. Diogo Leite il sostituto”

18 novembre 2025 09:42

Gazzetta dello Sport: "Per la difesa la Fiorentina punta Diogo Leite, il sacrificato può essere Comuzzo"

14 novembre 2025 22:57

Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto"

13 novembre 2025 12:04

Corriere dello Sport: “Idea Diogo Leite, a giugno va in scadenza. A gennaio l'offerta?"

12 novembre 2025 09:57

Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"

27 agosto 2025 15:44

Moretto: "La trattativa con l'Union Berlino per Diogo Leite è ben avviata, è in scadenza nel 2026"

27 agosto 2025 12:12

Corriere dello Sport: “Se Comuzzo va all’Al Hilal, Fiorentina su Diogo Leite, servono 12 milioni”

27 agosto 2025 08:53

TMW: "La Fiorentina piomba su Diogo Leite del Berlino, offerti 8 milioni. A 10 si può chiudere"

26 agosto 2025 18:40

Cm.com: "La Fiorentina ci aveva provato per Diogo Leite dell'Union Berlino. Poi la virata su Moreno"

04 settembre 2024 16:05

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