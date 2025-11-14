Gazzetta dello Sport: “Per la difesa la Fiorentina punta Diogo Leite, il sacrificato può essere Comuzzo”

Dopo 18 gol subiti in 11 partite la Fiorentina potrebbe pensare di intervenire in difesa durante la sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Goretti starebbe tenendo sotto controllo il difensore centrale classe 1999 Diogo Leite. Il ragazzo portoghese è attualmente in scadenza di contratto con L’Union Berlino, ed era già stato cercato dal club di Commisso la scorsa estate.

Ancora secondo la rosea, sul fronte delle uscite sarebbe sempre caldo il nome di Comuzzo, ragazzo del 2005 molto gradito dai grandi club: se arrivasse un’offerta importante la Fiorentina potrebbe decidere di far partire il suo giovane gioiello del settore giovanile. Il ragazzo era stato vicino a destinazione arabe in estate.