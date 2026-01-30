30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Piano B e C per la difesa? Nazione: “Niakaté, Bijol ma sopratutto Diogo Leite. Contatti mai interrotti”

Rassegna Stampa

Piano B e C per la difesa? Nazione: “Niakaté, Bijol ma sopratutto Diogo Leite. Contatti mai interrotti”

Redazione

30 Gennaio · 09:25

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 09:44

TAG:

Diogo LeiteFiorentina

Condividi:

di

La Fiorentina sta seguendo diversi profili

Chiaro che un piano B, e forse anche un piano C, debba esistere. Niakaté può essere una carta di riserva, Bijol anche. E il mai dimenticato Diogo Leite. Profili seguiti da settimane per i quali i contatti non sono mai cessati. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio