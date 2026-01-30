Piano B e C per la difesa? Nazione: “Niakaté, Bijol ma sopratutto Diogo Leite. Contatti mai interrotti”

Chiaro che un piano B, e forse anche un piano C, debba esistere. Niakaté può essere una carta di riserva, Bijol anche. E il mai dimenticato Diogo Leite. Profili seguiti da settimane per i quali i contatti non sono mai cessati. Lo scrive La Nazione.
30 Gennaio · 09:25
Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 09:44
