23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Corriere dello Sport: “Fiorentina a caccia di un difensore, Diogo Leite in pole, va in scadenza a giugno”

Corriere dello Sport: "Fiorentina a caccia di un difensore, Diogo Leite in pole, va in scadenza a giugno"

23 Gennaio · 10:01

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 10:01

Diogo LeiteFiorentina

Diogo Leite è inoltre anche mancino

Sfumato Diego Coppola che si trasferirà in prestito al Paris FC (e comunque la formula non avrebbe soddisfatto la Fiorentina), restano in auge Rodrigo Becao del Fenerbahce e soprattutto Diogo Leite dell’Union Berlino. Il secondo si fa preferire per caratteristiche – è mancino – ed esborso economico, visto che il suo contratto coi tedeschi scadrà a giugno. Resta difficile Sikou Niakaté del Braga per via della divergenza significativa sulla formula tra le parti in causa: i viola offrono il prestito con diritto, i portoghesi pretendono il prestito con obbligo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

