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Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto"

Secondo quanto rivelato da Bild Sports la Fiorentina è tornata a bussare alla porta dell'Union Berlino per il difensore centrale Diogo Leite. Il club viola si era già fatto vivo questa estate per il c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2025 12:04
Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto" -
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Secondo quanto rivelato da Bild Sports la Fiorentina è tornata a bussare alla porta dell'Union Berlino per il difensore centrale Diogo Leite. Il club viola si era già fatto vivo questa estate per il calciatore e aveva proposto un offerta da 10 milioni di euro rifiutata dal club tedesco. Adesso la Fiorentina è nuovamente interessata al calciatore e avrebbe già mosso i primi contatti. Diogo Leite è in scadenza di contratto e l'Union Berlino potrebbe scegliere di cederlo per monetizzare invece che perderlo a 0 il prossimo Giugno.

Il calciatore sarebbe pronto ad accettare il trasferimento anche perché all'inizio di questa stagione era stato messo fuori rosa e costretto ad allenarsi in solitaria, proprio perché aveva manifestato la volontà di andarsene. Adesso è di nuovo un perno dell'Union Berlino che con lui in campo ha rimesso a posto la difesa. In estate la richiesta del club tedesco era di 12 milioni di euro

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