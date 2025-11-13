Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto"

Secondo quanto rivelato da Bild Sports la Fiorentina è tornata a bussare alla porta dell'Union Berlino per il difensore centrale Diogo Leite. Il club viola si era già fatto vivo questa estate per il c...

Secondo quanto rivelato da Bild Sports la Fiorentina è tornata a bussare alla porta dell'Union Berlino per il difensore centrale Diogo Leite. Il club viola si era già fatto vivo questa estate per il calciatore e aveva proposto un offerta da 10 milioni di euro rifiutata dal club tedesco. Adesso la Fiorentina è nuovamente interessata al calciatore e avrebbe già mosso i primi contatti. Diogo Leite è in scadenza di contratto e l'Union Berlino potrebbe scegliere di cederlo per monetizzare invece che perderlo a 0 il prossimo Giugno.

Il calciatore sarebbe pronto ad accettare il trasferimento anche perché all'inizio di questa stagione era stato messo fuori rosa e costretto ad allenarsi in solitaria, proprio perché aveva manifestato la volontà di andarsene. Adesso è di nuovo un perno dell'Union Berlino che con lui in campo ha rimesso a posto la difesa. In estate la richiesta del club tedesco era di 12 milioni di euro