Notizie Union Berlino Fiorentina

Marie-Louise Eta è la prima allenatrice nella storia dei top 5 campionati: guiderà l'Union Berlino
12 aprile 2026 14:03
Nazione: “Diogo Leite appetibile per la Fiorentina. Per strapparlo all’Union servirebbe qualche milione”
26 gennaio 2026 09:50
Gazzetta: “Fiorentina in pressing per Diogo Leite, serve l’intesa con il giocatore. All’Union 2-3 milioni”
26 gennaio 2026 09:20
Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto"
13 novembre 2025 12:04
Moretto: "La trattativa con l'Union Berlino per Diogo Leite è ben avviata, è in scadenza nel 2026"
27 agosto 2025 12:12
Corriere dello Sport: “Se Comuzzo va all’Al Hilal, Fiorentina su Diogo Leite, servono 12 milioni”
27 agosto 2025 08:53
Dalla Germania: "Fiorentina interessata al difensore centrale dell'Union Berlino Doekhi"
05 giugno 2025 11:40
Dalla Germania: "Fiorentina interessata al difensore dell'Union Berlino Doekhi. Ha giocato con Gosens"
04 giugno 2025 21:40
Nazione svela: “Gosens sarà della Fiorentina almeno fino al 2028, è uno dei leader della squadra viola”
06 maggio 2025 08:17
Corriere Fiorentino: “Riscatto di Gosens? Solo una formalità. Come quinto due gol e due assist”
28 marzo 2025 08:54
Corriere dello Sport: “Gosens ha avuto rassicurazioni dalla Fiorentina, verrà riscattato in ogni caso”
24 marzo 2025 09:09
Il retroscena del Corriere dello Sport: “Sotto Natale la Fiorentina voleva riscattare Gosens. Ma problemi burocratici”
03 marzo 2025 09:27
Corriere dello Sport: “Gosens, per il riscatto mancano 7 partite. Se la Fiorentina esce dalla Conference ne bastano 4”
03 marzo 2025 09:19
Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Gosens e spera in uno sconto”
08 gennaio 2025 08:35
Gosens: "Non ho ancora superato l'addio all'Union ma sono convinto di aver scelto bene la Fiorentina"
25 ottobre 2024 13:44
Gosens confessa: "In Germania sono caduto mentalmente. Siamo essere umani non solo calciatori"
24 settembre 2024 19:33
Gosens sul suo trasferimento: "Amavo l'Union. Fiorentina scelta giusta per me e la mia famiglia"
10 settembre 2024 17:48
Pedullà: "La Fiorentina ha depositato il contratto di Gosens, prestito con diritto a 7 milioni"
30 agosto 2024 22:21
Gazzetta: "Gosens sfumato, ma Palladino vuole un esterno con le sue stesse caratteristiche"
28 agosto 2024 09:49
TMW, Palladino vuole Gosens a tutti i costi. L'ostacolo per la Fiorentina è solo la formula
27 agosto 2024 12:51
Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare in Italia Robin Gosens. Contatti con l'Union Berlino"
26 agosto 2024 23:31
Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano”
27 luglio 2024 09:21
Gazzetta: “Kouame vicino alla cessione, il modulo di Palladino non lo esalta. Union in pole, la Fiorentina vuole 10 milioni”
15 luglio 2024 09:23
Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"
13 luglio 2024 00:09
Dalla Germania, Fiorentina interessata a Baris Kalayci dell'Union Berlino. Su di lui anche il Villareal
25 gennaio 2024 14:49
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