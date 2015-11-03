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Notizie Union Berlino Fiorentina

Marie-Louise Eta è la prima allenatrice nella storia dei top 5 campionati: guiderà l'Union Berlino

12 aprile 2026 14:03

Nazione: “Diogo Leite appetibile per la Fiorentina. Per strapparlo all’Union servirebbe qualche milione”

26 gennaio 2026 09:50

Gazzetta: “Fiorentina in pressing per Diogo Leite, serve l’intesa con il giocatore. All’Union 2-3 milioni”

26 gennaio 2026 09:20

Bild rivela: "La Fiorentina vuole Diogo Leite dell'Union Berlino, è in scadenza di contratto"

13 novembre 2025 12:04

Moretto: "La trattativa con l'Union Berlino per Diogo Leite è ben avviata, è in scadenza nel 2026"

27 agosto 2025 12:12

Corriere dello Sport: “Se Comuzzo va all’Al Hilal, Fiorentina su Diogo Leite, servono 12 milioni”

27 agosto 2025 08:53

Dalla Germania: "Fiorentina interessata al difensore centrale dell'Union Berlino Doekhi"

05 giugno 2025 11:40

Dalla Germania: "Fiorentina interessata al difensore dell'Union Berlino Doekhi. Ha giocato con Gosens"

04 giugno 2025 21:40

Nazione svela: “Gosens sarà della Fiorentina almeno fino al 2028, è uno dei leader della squadra viola”

06 maggio 2025 08:17

Corriere Fiorentino: “Riscatto di Gosens? Solo una formalità. Come quinto due gol e due assist”

28 marzo 2025 08:54

Corriere dello Sport: “Gosens ha avuto rassicurazioni dalla Fiorentina, verrà riscattato in ogni caso”

24 marzo 2025 09:09

Il retroscena del Corriere dello Sport: “Sotto Natale la Fiorentina voleva riscattare Gosens. Ma problemi burocratici”

03 marzo 2025 09:27

Corriere dello Sport: “Gosens, per il riscatto mancano 7 partite. Se la Fiorentina esce dalla Conference ne bastano 4”

03 marzo 2025 09:19

Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Gosens e spera in uno sconto” 

08 gennaio 2025 08:35

Gosens: "Non ho ancora superato l'addio all'Union ma sono convinto di aver scelto bene la Fiorentina"

25 ottobre 2024 13:44

Gosens confessa: "In Germania sono caduto mentalmente. Siamo essere umani non solo calciatori"

24 settembre 2024 19:33

Gosens sul suo trasferimento: "Amavo l'Union. Fiorentina scelta giusta per me e la mia famiglia"

10 settembre 2024 17:48

Pedullà: "La Fiorentina ha depositato il contratto di Gosens, prestito con diritto a 7 milioni"

30 agosto 2024 22:21

Gazzetta: "Gosens sfumato, ma Palladino vuole un esterno con le sue stesse caratteristiche"

28 agosto 2024 09:49

TMW, Palladino vuole Gosens a tutti i costi. L'ostacolo per la Fiorentina è solo la formula

27 agosto 2024 12:51

Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare in Italia Robin Gosens. Contatti con l'Union Berlino"

26 agosto 2024 23:31

Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano”

27 luglio 2024 09:21

Gazzetta: “Kouame vicino alla cessione, il modulo di Palladino non lo esalta. Union in pole, la Fiorentina vuole 10 milioni”

15 luglio 2024 09:23

Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"

13 luglio 2024 00:09

Dalla Germania, Fiorentina interessata a Baris Kalayci dell'Union Berlino. Su di lui anche il Villareal

25 gennaio 2024 14:49

La Roma sta per aggiungere altra prepotenza e arroganza alla squadra di Mourinho, vicino Bonucci

22 dicembre 2023 18:27

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