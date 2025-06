Dalla Germania: “Fiorentina interessata al difensore dell’Union Berlino Doekhi. Ha giocato con Gosens”

Nonostante la stagione dell’Union Berlino non sia stata delle più esaltanti, con la salvezza conquistata solo nelle ultime giornate di campionato e il 13° posto finale, c’è un giocatore nelle sue fila che si è messo in luce tanto da attirare l’attenzione di diversi club stranieri.

Si tratta del difensore centrale Danilho Doekhi, autore di 34 presenze in questa stagione di Bundesliga e di altre due presenze in DFB Pokal (la Coppa di Germania), che presto potrebbe fare un salto di qualità e approdare in Italia o in Inghilterra. Secondo quanto raccolto da Kicker.de infatti sul classe ‘98 si starebbero muovendo il Crystal Palace, che nella prossima stagione dovrebbe giocare l’Europa League nonostante uno dei soci sia quel John Textor che possiede il 43% delle quote del club inglese e anche una parte dell’Olympique Lione (altro club qualificato alla medesima competizione), oltre a Lazio e Fiorentina, quest’ultima pronta alla quarta esperienza consecutiva in Conference League.

Al momento non ci sono offerte concrete, ma solo un serio interessamento che potrebbe tradursi in qualcosa di più nelle prossime settimane con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale del mercato estivo. L’olandese, di origine del Suriname, ha ancora un anno di contratto e per questo potrebbe essere ceduto in questa finestra per evitare di perderlo a parametro zero fra sei mesi. Lo riporta TMW.

Il difensore centrale ha giocato insieme a Gosens nella stagione 2023/2024 e chissà che il terzino tedesco non possa convincere l’olandese a trasferirsi sulle rive dell’Arno.