Corriere dello Sport: “Gosens ha avuto rassicurazioni dalla Fiorentina, verrà riscattato in ogni caso”

A Gosens mancano 3/4 gare per far scattare l'obbligo di riscatto

Gosens è passato in maglia viola attraverso la formula del prestito a 0,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 7,5 che si innesca al raggiungimento di una di queste due condizioni: la qualificazione in Europa da parte della Fiorentina, oppure il conseguimento del 60% delle presenze stagionali da parte del giocatore (da quando ha firmato).

Presenze intese come partite da almeno quarantacinque minuti. Facendo il conto, e nell'ipotesi che i viola giochino ancora 14 gare, gliene mancano 4 per conquistare il riscatto. Uscendo ai quarti di Conference League, invece, gliene basterebbero 3. Davvero poche, anche se l'entourage dell'ex Atalanta ha già avuto garanzie dalla società di Rocco Commisso: se non dovesse verificarsi l'obbligo, la Fiorentina concorderà una formula con l'Union Berlino per scongiurare il pericolo che il difensore faccia ritorno in Germania. Lo scrive il Corriere dello Sport.