Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"
Per l'esperto di mercato l'obiettivo immediato della Fiorentina è quello di ricostruire il centrocampo, il mediano del Betis piace molto
La Fiorentina continua a muoversi sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Per rinforzare il centrocampo di Palladino la dirigenza viola sta pensando anche a Johnny Cardoso del Betis.
ll centrocampista americano piace molto alla Fiorentina, ma la richiesta del cartellino è alta, di circa 20 milioni di euro. Il classe 2001 nell'ultima stagione ha collezionato 1 gol e 2 assist in 17 presenze ne La Liga.
Per l'attacco come detto piace Luciano Gondou, attaccante classe 2001 dell'Argentinos Junior.
In uscita, invece, l'Union Berlino continua a insistere per arrivare a Kouamè.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
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