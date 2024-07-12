F.Romano : "Amrabat, lo United decide la prossima settimana, lui vuole solo Manchester"

Secondo l'esperto di calciomercato sono ore decisive per il possibile riscatto del centrocampista marocchino da parte del Man Ud

Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano l'attesa decisione dello United sul riscatto del mediano marocchino sarà comunicata a giocatore e Fiorentina la settimana prossima:

"Ho capito che il Manchester United sta pianificando di prendere una decisione su Sofyan Amrabat la prossima settimana. C'è ancora la possibilità di riscattare Amrabat ma la decisione interna verrà presa presto, la prossima settimana. Amrabat, pensa di lasciare la Fiorentina e aspetta il Manchester United."

Borja Valero: “In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A”

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