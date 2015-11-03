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Notizie Fabrizio Romano Fiorentina

Romano riporta: "Chiesa pronto al ritorno in Serie A, il giocatore ci pensa per riprendersi la maglia azzurra"

16 maggio 2026 21:13

Moretto: "La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l'Atalanta"

26 gennaio 2026 22:45

Fabrizio Romano: "Fortini, non c'è accordo sul rinnovo, addio probabile e Roma alla finestra"

16 gennaio 2026 23:00

Fabrizio Romano: "La Fiorentina non libera Dodò in prestito, trattativa con l'Inter chiusa"

10 gennaio 2026 22:39

"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"

05 gennaio 2026 23:56

Romano rivela: "La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l'esterno del Tottenham Solomon"

31 dicembre 2025 19:39

Fabrizio Romano in anteprima: "Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina"

22 dicembre 2025 22:33

Romano: "Paratici ha aperto alla Fiorentina, entusiasta di tornare in Italia. Mancano i passaggi formali"

20 dicembre 2025 20:15

Fabrizio Romano: "La Fiorentina, ha chiamato il 41enne Thiago Silva, il giocatore ha rifiutato"

19 dicembre 2025 22:29

Romano annuncia: "Gudmundsson ha serie possibilità di lasciare la Fiorentina a gennaio"

16 dicembre 2025 13:06

Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"

07 settembre 2025 16:28

Romano: "Lamptey arriverà a Firenze domani da Londra per firmare con la Fiorentina"

30 agosto 2025 22:42

Romano: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Lindelof, occhio alla tentazione Everton però"

26 agosto 2025 19:32

Fabrizio Romano: "La Fiorentina si è informata 2 settimane fa per Kessiè. Ci sono tanti club interessati al giocatore"

26 luglio 2025 10:09

Romano conferma: "Pioli firmerà un contratto triennale con la Fiorentina a partire da Luglio"

14 giugno 2025 23:01

Chiesa vuol tornare in Italia dopo il flop inglese. Fabrizio Romano riporta: "Sondaggi del Napoli"

14 giugno 2025 16:55

Ricordate Martin Baturina? Il Como lo sta prendendo dalla Dinamo Zagabria per venti milioni

07 giugno 2025 15:12

Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"

17 febbraio 2025 23:11

Romano conferma: "Il Como ha chiuso per il prestito di Ikone, domani le visite mediche"

29 gennaio 2025 23:24

Fabrizio Romano: "Respinta l'offerta viola, lo Zenit ha il via libera per Luiz Enrique per 35 milioni"

18 gennaio 2025 23:25

Romano annuncia: "Prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique rifiutata. Botafogo chiede più di 30 milioni"

01 gennaio 2025 18:04

Romano: "L'Everton ha chiesto informazioni per Amrabat. L'operazione è difficile"

27 agosto 2024 18:36

Fabrizio Romano: "Il Nottingham ha inviato la prima offerta alla Fiorentina per Milenkovic, trattativa difficile"

14 luglio 2024 10:20

F.Romano : "Amrabat, lo United decide la prossima settimana, lui vuole solo Manchester"

12 luglio 2024 23:45

Il trasferimento di Theate all'Al Ittihad è saltato definitivamente. La Fiorentina può riprovarci?

07 luglio 2024 11:49

Romano scrive: "L'Ajax vuole Ikonè, in arrivo offerta alla Fiorentina per prenderlo in prestito"

25 giugno 2024 21:03

Romano scrive: "L'Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal"

12 giugno 2024 23:36

Romano annuncia: "Palladino ad un passo dalla Fiorentina. I contatti sono stati positivi"

01 giugno 2024 19:42

Romano annuncia: "Saltato Brekalo alla Dinamo Zagabria. Il club croato potrebbe cambiare allenatore"

24 gennaio 2024 19:04

Fabrizio Romano rivela: "Offerto Kaylor Navas alla Fiorentina, la società viola ha rifiutato la proposta"

04 agosto 2023 00:19

"Offerta della Fiorentina per Sutalo, 12 milioni per la Dinamo Zagabria. Concorrenza dell'Ajax"

26 luglio 2023 13:24

Romano: "Oggi appuntamento tra Fiorentina e Brighton per Igor. Ancora non è stato trovato un accordo"

21 luglio 2023 12:14

Romano annuncia: "Fiorentina offre 6 milioni più bonus per Livakovic, portiere titolare della Croazia"

28 giugno 2023 19:31

Fabrizio Romano avverte: "Non c'è ancora accordo tra la Fiorentina e Grillitsch sul contratto"

11 giugno 2022 23:34

Romano: "Arsenal ha deciso di lasciare Torreira, a breve colloquio per il riscatto con la Fiorentina"

29 marzo 2022 16:11

Fabrizio Romano non ha dubbi: ''Per Torreira l'Arsenal è pronta a perfezionare la cessione''

15 marzo 2022 18:25

Fabrizio Romano annuncia: "Il Tottenham vuole Amrabat in caso di cessione di Ndombelè al Psg"

24 gennaio 2022 01:26

Fabrizio Romano: "Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund"

03 dicembre 2021 14:32

Fabrizio Romano (Sky Sport): "Rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina difficile, in estate va via"

28 settembre 2021 16:42

Il retroscena di Fabrizio Romano, per Vlahovic offerte da 25 milioni. Anche dal Milan

13 novembre 2020 19:40

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