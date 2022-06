Fabrizio Romano avverte: “Non c’è ancora accordo tra la Fiorentina e Grillitsch sul contratto”

Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, ha parlato tramite il suo profilo Twitter della trattativa tra la Fiorentina e Florian Grillitsch, centrocampista classe 95 che non ha rinnovato il suo contratto con l’Hoffenheim, ed è in trattativa con la società viola per il suo approdo a Firenze. Queste le sue parole: “C’è stato oggi l’incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Grillitsch, non c’è ancora accordo sul contratto”

