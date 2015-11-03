Notizie Grillitsch Fiorentina

Grillitsch risponde alle accuse: "Dette cose non vere su di me e mio padre, rispettiamo gli accordi"
07 settembre 2022 13:26
Dopo aver fallito con la Fiorentina, Grillitsch riprova a sbarcare in Serie A: incontro con il Napoli
13 luglio 2022 16:07
TMW, Fiorentina e Roma si defilano per Grillitsch. Salgono le quote di una permanenza in Bundesliga
01 luglio 2022 18:02
TMW, inserimento Roma per Grillitsch: incontro nelle prossime ore. È una richiesta di Mourinho
22 giugno 2022 21:33
Nazione, Grillitsch salta definitivamente? Sensi è l'alternativa pronta della Fiorentina
16 giugno 2022 09:39
Corriere dello Sport, Grillitsch-Fiorentina c’è da ricucire lo strappo: il contratto era pronto
16 giugno 2022 09:22
Trattativa tra la Fiorentina e Grillitsch si è fermata perchè il papà ha chiesto 2 milioni di commissione
15 giugno 2022 15:05
Pedullà: "C'è la volontà di chiudere per Grillitsch alla Fiorentina. Svolta entro 48 ore: dentro o fuori"
14 giugno 2022 15:58
Bucchioni: "Grillitsch alla Fiorentina? Quando c'è la volontà del giocatore si arriva a una soluzione"
14 giugno 2022 14:11
Stadio, si complica Grillitsch alla Fiorentina, o si arriva a una svolta subito o la viola vira su Amiri
14 giugno 2022 12:03
Corriere Fiorentino, tiepida frenata per Grillitsch ma c'è l'accordo sull'ingaggio 2 milioni l'anno
14 giugno 2022 09:03
Longari in diretta su Sportitalia: "Tra la Fiorentina e Grillitsch non é finita. La trattativa continua"
14 giugno 2022 00:46
Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"
12 giugno 2022 19:38
Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l'alternativa per il centrocampo
12 giugno 2022 12:07
Parla Di Marzio: "Accordo tra Fiorentina e Grillitsch ancora non trovato dopo l'incontro con l'agente"
12 giugno 2022 01:47
Fabrizio Romano avverte: "Non c'è ancora accordo tra la Fiorentina e Grillitsch sul contratto"
11 giugno 2022 23:34
Corriere dello Sport, Grillitsch è il colpo a zero della Fiorentina: pronto un quadriennale
11 giugno 2022 10:14
Tuttosport, Grillitsch firmerà con la Fiorentina un quadriennale a 2 milioni a stagione
11 giugno 2022 09:58
Grillitsch comunica l'addio all’Hoffenheim e si prepara alla Fiorentina: "Voglio giocare in un top club"
10 giugno 2022 16:22
Corriere Fiorentino, intesa per Grillitsch: vicino accordo quadriennale a 2 milioni netti
10 giugno 2022 08:43
Bucchioni rivela: "Grillitsch approvato da Italiano. La Fiorentina ci sta lavorando da mesi"
09 giugno 2022 23:36
Corriere Fiorentino, Grillitsch? No, Italiano vuole Ederson, l'austriaco piace alla dirigenza
09 giugno 2022 09:08
Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a chiudere per Grillitsch, vicino il “sì” per un quadriennale
09 giugno 2022 08:39
Di Marzio: "Per Grillitsch alla Fiorentina un contratto di cinque anni a 2 milioni netti a stagione"
09 giugno 2022 00:06
Sky Sport, Grillitsch-Fiorentina: si può chiudere. Domani l'incontro decisivo con l'agente del giocatore
08 giugno 2022 19:54
Romano annuncia: "La Fiorentina vicina alla firma con Grillitsch a zero, contratto da 4 anni fino al 2026"
08 giugno 2022 11:56
Di Marzio conferma Sportitalia: "Fiorentina su Grillitsch se Torreira va via, offerti 8 milioni all'Arsenal"
08 giugno 2022 00:00
TMW conferma, il nazionale austriaco Grillitsch piace alla Fiorentina che potrebbe prenderlo a zero
07 giugno 2022 13:37
Archivio