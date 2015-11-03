Labaro Viola

Notizie Grillitsch Fiorentina

Grillitsch risponde alle accuse: "Dette cose non vere su di me e mio padre, rispettiamo gli accordi"

07 settembre 2022 13:26

Dopo aver fallito con la Fiorentina, Grillitsch riprova a sbarcare in Serie A: incontro con il Napoli

13 luglio 2022 16:07

TMW, Fiorentina e Roma si defilano per Grillitsch. Salgono le quote di una permanenza in Bundesliga

01 luglio 2022 18:02

TMW, inserimento Roma per Grillitsch: incontro nelle prossime ore. È una richiesta di Mourinho

22 giugno 2022 21:33

Nazione, Grillitsch salta definitivamente? Sensi è l'alternativa pronta della Fiorentina

16 giugno 2022 09:39

Corriere dello Sport, Grillitsch-Fiorentina c’è da ricucire lo strappo: il contratto era pronto 

16 giugno 2022 09:22

Trattativa tra la Fiorentina e Grillitsch si è fermata perchè il papà ha chiesto 2 milioni di commissione

15 giugno 2022 15:05

Pedullà: "C'è la volontà di chiudere per Grillitsch alla Fiorentina. Svolta entro 48 ore: dentro o fuori"

14 giugno 2022 15:58

Bucchioni: "Grillitsch alla Fiorentina? Quando c'è la volontà del giocatore si arriva a una soluzione"

14 giugno 2022 14:11

Stadio, si complica Grillitsch alla Fiorentina, o si arriva a una svolta subito o la viola vira su Amiri

14 giugno 2022 12:03

Corriere Fiorentino, tiepida frenata per Grillitsch ma c'è l'accordo sull'ingaggio 2 milioni l'anno

14 giugno 2022 09:03

Longari in diretta su Sportitalia: "Tra la Fiorentina e Grillitsch non é finita. La trattativa continua"

14 giugno 2022 00:46

Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"

12 giugno 2022 19:38

Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l'alternativa per il centrocampo

12 giugno 2022 12:07

Parla Di Marzio: "Accordo tra Fiorentina e Grillitsch ancora non trovato dopo l'incontro con l'agente"

12 giugno 2022 01:47

Fabrizio Romano avverte: "Non c'è ancora accordo tra la Fiorentina e Grillitsch sul contratto"

11 giugno 2022 23:34

Corriere dello Sport, Grillitsch è il colpo a zero della Fiorentina: pronto un quadriennale

11 giugno 2022 10:14

Tuttosport, Grillitsch firmerà con la Fiorentina un quadriennale a 2 milioni a stagione 

11 giugno 2022 09:58

Grillitsch comunica l'addio all’Hoffenheim e si prepara alla Fiorentina: "Voglio giocare in un top club"

10 giugno 2022 16:22

Corriere Fiorentino, intesa per Grillitsch: vicino accordo quadriennale a 2 milioni netti 

10 giugno 2022 08:43

Bucchioni rivela: "Grillitsch approvato da Italiano. La Fiorentina ci sta lavorando da mesi"

09 giugno 2022 23:36

Corriere Fiorentino, Grillitsch? No, Italiano vuole Ederson, l'austriaco piace alla dirigenza

09 giugno 2022 09:08

Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a chiudere per Grillitsch, vicino il “sì” per un quadriennale 

09 giugno 2022 08:39

Di Marzio: "Per Grillitsch alla Fiorentina un contratto di cinque anni a 2 milioni netti a stagione"

09 giugno 2022 00:06

Sky Sport, Grillitsch-Fiorentina: si può chiudere. Domani l'incontro decisivo con l'agente del giocatore

08 giugno 2022 19:54

Romano annuncia: "La Fiorentina vicina alla firma con Grillitsch a zero, contratto da 4 anni fino al 2026"

08 giugno 2022 11:56

Di Marzio conferma Sportitalia: "Fiorentina su Grillitsch se Torreira va via, offerti 8 milioni all'Arsenal"

08 giugno 2022 00:00

TMW conferma, il nazionale austriaco Grillitsch piace alla Fiorentina che potrebbe prenderlo a zero

07 giugno 2022 13:37

Sportitalia, la Fiorentina vuole il mediano Grillitsch in scadenza con l'Hoffenheim. Contatti già avviati

07 giugno 2022 13:12

Archivio

Esplora l'archivio di Grillitsch

Sett. 36 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23