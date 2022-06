Sportitalia, la Fiorentina vuole il mediano Grillitsch in scadenza con l’Hoffenheim. Contatti già avviati

Florian Grillitsch, centrocampista del club tedesco e della nazionale austriaca, va in scadenza di contratto e potrebbe essere un nome molto interessante per la Fiorentina. Secondo Sportitalia, il classe ’95 partirà dunque a zero. Sul calciatore, oltre ai tanti club interessati, c’è anche la Fiorentina. Il club Viola ha infatti avviato i contatti con l’entourage del calciatore per capire l’eventuale fattibilità del trasferimento.

