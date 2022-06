La bomba dalla Spagna, la Fiorentina è un’opzione presa in forte considerazione da Luis Suarez

Secondo quanto riportato da Olé, Luis Suarez ha escluso un trasferimento in Sudamerica perché vuole mantenere un alto livello di competitività in vista del Mondiale. Non solo, il bomber vorrebbe vivere in una bella città e Siviglia, Bilbao e Firenze appaiono le destinazioni più attraenti. L’Athletic Bilbao, la Real Sociedad e la Fiorentina sono opzioni, ma sorprendentemente anche l’Inter Miami lo è, perché in futuro potrebbe trasferirsi lì l’amico Messi.

A BREVE CON NOI ALFREDO’ PEDULLA’