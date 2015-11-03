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Notizie Hoffenheim Fiorentina

Di Marzio: "Nizza e Hoffenheim su Kouamè, proporranno alla Fiorentina prestito con diritto di riscatto"

31 luglio 2023 20:07

Corriere Fiorentino, tiepida frenata per Grillitsch ma c'è l'accordo sull'ingaggio 2 milioni l'anno

14 giugno 2022 09:03

Grillitsch comunica l'addio all’Hoffenheim e si prepara alla Fiorentina: "Voglio giocare in un top club"

10 giugno 2022 16:22

Di Marzio: "Per Grillitsch alla Fiorentina un contratto di cinque anni a 2 milioni netti a stagione"

09 giugno 2022 00:06

Sky Sport, Grillitsch-Fiorentina: si può chiudere. Domani l'incontro decisivo con l'agente del giocatore

08 giugno 2022 19:54

TMW conferma, il nazionale austriaco Grillitsch piace alla Fiorentina che potrebbe prenderlo a zero

07 giugno 2022 13:37

Sportitalia, la Fiorentina vuole il mediano Grillitsch in scadenza con l'Hoffenheim. Contatti già avviati

07 giugno 2022 13:12

Di Marzio, la Fiorentina è tornata su Izzo. Per l'attacco spunta l'idea Kramaric dell'Hoffenheim

02 ottobre 2020 00:01

Dalla Germania, il presidente dell'Hoffenheim Hopp finanzia il vaccino del Coronavirus

16 marzo 2020 12:27

TMW, l'Hoffenheim valuta Grifo 10 milioni. Probabile la sua permanenza nel club tedesco

12 agosto 2019 19:03

Gazzetta, nella lista monitorata dai viola c'è anche Grifo dell'Hoffenheim

09 agosto 2019 10:05

Secchi di letame contro i tifosi dell'Hoffenheim in trasferta. Presidente furibondo

13 settembre 2016 11:50

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