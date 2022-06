Di Marzio: “Per Grillitsch alla Fiorentina un contratto di cinque anni a 2 milioni netti a stagione”

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, dopo aver raggiunto l’accordo con Italiano per il rinnovo e l’adeguamento del contratto, la Fiorentina inizia a muoversi sul mercato in entrata per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, che vedrà i viola impegnati su tre fronti. La Fiorentina ha incontrato delle difficoltà per il riscatto di Lucas Torreira dall’Arsenal, ma vorrebbe fare un ultimo tentativo. Per il centrocampo, la società viola vuole chiudere per Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim e tra giovedì e venerdì si terrà un incontro con il suo procuratore, Kristian Bereit della Stellar Group. Per il classe 1995 è pronto un contratto quadriennale a 2 milioni netti a stagione

