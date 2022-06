Graziani sicuro: “Se parte Torreira andiamo a prendere Veretout, con lui e Belotti Firenze esulterebbe”

L’ex attaccante della Fiorentina e campione del mondo Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Se non dovesse restare Torreira andiamo a prendere Veretout visto che alla Roma non ci puntano più. Andrei a prendere anche Belotti subito, avremmo un attaccante di alto livello per i prossimi 3/4 anni, sono convinto che se sceglie di rimanere al Torino è un ripiego, si è messo in vendita da gennaio, quindi vorrebbe dire che nessuno gli ha fatto un’offerta seria. Voglio sperare che la Fiorentina abbia fatto un tentativo per lui, una società come la Fiorentina dovrebbe prenderlo subito, gli dai un contratto da 4 milioni euro netti a stagione e te lo porti a casa, lo alterni a Cabral, è il profilo adatto per una società come quella viola, gli permetti anche di competere in un palcoscenico internazionale, se prendi Belotti e Veretout a Firenze sarebbero tutti contenti, Belotti è un bravo ragazzo che sta spesso in casa con la famiglia, per me è tornato sui suoi livello. Pinamonti sarebbe da fare investimento, Belotti sarebbe l’usato sicuro, sarei felicissimo se arrivasse, ci somigliamo anche”

