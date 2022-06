Corriere Fiorentino, tiepida frenata per Grillitsch ma c’è l’accordo sull’ingaggio 2 milioni l’anno

Il primo volto nuovo dovrebbe essere Grillitsch, il mediano austriaco prossimo allo svincolo con l’Hoffenheim è la prima scelta dei viola e non a caso la trattativa è arrivata ad un passo dalla fumata bianca. Gli incontri tra il suo agente e la dirigenza non hanno portato alla svolta. L’accordo per un quadriennale da 2 milioni netti a stagione resta ad un passo ma la tiepida frenata va registrata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

