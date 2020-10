Di Marzio, la Fiorentina è tornata su Izzo. Per l’attacco spunta l’idea Kramaric dell’Hoffenheim

La Fiorentina, dopo che si è complicata la trattativa per il terzino del River Martinez Quarta, ha avviato un sondaggio per Armando Izzo del Torino. I viola pensando anche a Barreca come vice Biraghi per la fascia. Per l’attacco c’è la suggestione Kramaric dell’Hoffenheim. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

