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Notizie Izzo Fiorentina

Izzo condannato a 5 anni di carcere per calcio scommesse e criminalità in associazione mafiosa

04 maggio 2023 18:42

TMW, Fiorentina alla finestra per Izzo come rinforzo in difesa: contatti con il Torino

19 aprile 2023 19:25

Izzo sarà assente nella gara con la viola per il colpo ricevuto alla testa

28 gennaio 2021 15:07

Torino-Fiorentina, una partita anche sul mercato: da Kouame a Torreira passando per Izzo e Lyanco

24 gennaio 2021 21:18

Tuttosport, Fiorentina su Izzo e Lyanco, al Torino piace Kouame ma dice "no"

24 gennaio 2021 13:40

Tuttosport, il Torino vuole Kouame, il suo cartellino potrebbe essere pagato con Izzo

13 gennaio 2021 09:30

Tuttosport, Fiorentina-Torino asse di mercato caldo. Izzo e Zaza finiranno in maglia viola?

30 dicembre 2020 09:48

Tmw, la Fiorentina torna con forza su Izzo. Ecco l'offerta viola

02 ottobre 2020 12:51

Di Marzio, la Fiorentina è tornata su Izzo. Per l'attacco spunta l'idea Kramaric dell'Hoffenheim

02 ottobre 2020 00:01

Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia

30 settembre 2020 09:21

Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina

23 settembre 2020 09:21

Nazione, scambio Izzo-Igor? Pezzella lascia la Fiorentina? Hellas Verona in pole per Ceccherini

21 settembre 2020 08:34

Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"

18 settembre 2020 17:01

Nazione, Ceccherini lascia Firenze, in arrivo Fazio o Izzo. Pulgar? Piovono offerte dall'Inghilterra

18 settembre 2020 08:35

Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti

17 settembre 2020 08:25

Izzo è vicino alla Roma. Non ci sarà contro la Fiorentina in campionato

13 settembre 2020 19:23

Tuttosport, Izzo, tante concorrenti per la Fiorentina. La sua valutazione è di 20-25 milioni

01 settembre 2020 12:08

CorSport, da Ken Sema a Todibo passando per Spinazzola tutti i nomi nel mirino della Fiorentina

27 agosto 2020 14:04

CorSport, Ceppitelli, contatti in corso tra Fiorentina e Cagliari. Occhio anche a Ken Sema

25 agosto 2020 11:32

Nazione, Mandzukic è il sogno della Fiorentina, Piatek la seconda scelta. L'arrivo di Izzo...

22 agosto 2020 11:41

Tuttosport, la Fiorentina non molla Izzo. Il Torino cerca 20-30 milioni ma il difensore ora vale...

21 agosto 2020 11:38

Nazione, Izzo-Fiorentina il corteggiamento è reciproco. L'operazione può decollare...

20 agosto 2020 08:11

Nazione, il futuro di Milenkovic è in bilico. La Fiorentina si tutela con l'ok al trasferimento di un difensore del Torino...

19 agosto 2020 11:09

Pedullà, Izzo è nella lista della Fiorentina ma il Torino spara alto. Su di lui anche un club da Champions

13 agosto 2020 07:33

Nazione, Pezzella e Milenkovic via? La Fiorentina vuole almeno 50 milioni. Izzo è un obiettivo concreto

04 agosto 2020 07:28

Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?

03 agosto 2020 08:06

Pedullà, Izzo, Atalanta in pole ma la Fiorentina ci proverà se partirà Milenkovic. Il Torino spara alto

02 agosto 2020 08:25

Izzo: "Ripartiamo da questa prestazione ma con il rigore sarebbe stata un'altra sfida"

03 novembre 2019 08:29

Radio Granata, oggi Izzo incontrerà il Torino. Il giocatore è tentato dal vestire il granata

02 luglio 2018 08:51

Gazzetta, Izzo del Genoa in uscita. La Fiorentina si affaccia alla finestra..

27 giugno 2018 10:27

Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..

25 giugno 2018 23:40

La Nazione, Fiorentina su Izzo del Genoa. La formula? Prestito oneroso più obbligo di riscatto

25 giugno 2018 08:49

Izzo: "La Fiorentina mi ha cercato ma non volevo andarmene dal Genoa da perdente. I mondiali.."

13 ottobre 2017 10:27

Ag. Izzo conferma: "Quest'estate abbiamo rifiutato di andare alla Fiorentina. Vuol restare per salvare il Genoa. Il suo futuro..."

09 ottobre 2017 17:34

Izzo quest'estate ha rifiutato il trasferimento alla Fiorentina perchè vuole una big. Lo aspetta l'Inter

08 ottobre 2017 21:18

Il Genoa vuole far rinnovare il contratto a Izzo per paura della Fiorentina. Il difensore è stato cercato da Corvino

08 settembre 2017 13:55

Sky Sport, Fiorentina interessata ad Izzo del Genoa. Il giocatore tornerà in campo ad Ottobre...

21 giugno 2017 15:50

Calcio scommesse, Izzo del Genoa squalificato per un anno e mezzo.

12 aprile 2017 13:38

Izzo nel mirino dei viola, ma tutto dipenderà dalle vicende giudiziarie

08 aprile 2017 12:24

Le mani della Camorra sulla serie B. Indagato anche Izzo del Genoa ora in Nazionale

23 maggio 2016 11:22

Da Genova, doppia offerta viola per Izzo e Pavoletti. Diversa formula, stessa risposta...

12 maggio 2016 11:16

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