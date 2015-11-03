Notizie Izzo Fiorentina

Izzo condannato a 5 anni di carcere per calcio scommesse e criminalità in associazione mafiosa
04 maggio 2023 18:42
TMW, Fiorentina alla finestra per Izzo come rinforzo in difesa: contatti con il Torino
19 aprile 2023 19:25
Izzo sarà assente nella gara con la viola per il colpo ricevuto alla testa
28 gennaio 2021 15:07
Torino-Fiorentina, una partita anche sul mercato: da Kouame a Torreira passando per Izzo e Lyanco
24 gennaio 2021 21:18
Tuttosport, Fiorentina su Izzo e Lyanco, al Torino piace Kouame ma dice "no"
24 gennaio 2021 13:40
Tuttosport, il Torino vuole Kouame, il suo cartellino potrebbe essere pagato con Izzo
13 gennaio 2021 09:30
Tuttosport, Fiorentina-Torino asse di mercato caldo. Izzo e Zaza finiranno in maglia viola?
30 dicembre 2020 09:48
Tmw, la Fiorentina torna con forza su Izzo. Ecco l'offerta viola
02 ottobre 2020 12:51
Di Marzio, la Fiorentina è tornata su Izzo. Per l'attacco spunta l'idea Kramaric dell'Hoffenheim
02 ottobre 2020 00:01
Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia
30 settembre 2020 09:21
Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina
23 settembre 2020 09:21
Nazione, scambio Izzo-Igor? Pezzella lascia la Fiorentina? Hellas Verona in pole per Ceccherini
21 settembre 2020 08:34
Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"
18 settembre 2020 17:01
Nazione, Ceccherini lascia Firenze, in arrivo Fazio o Izzo. Pulgar? Piovono offerte dall'Inghilterra
18 settembre 2020 08:35
Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti
17 settembre 2020 08:25
Izzo è vicino alla Roma. Non ci sarà contro la Fiorentina in campionato
13 settembre 2020 19:23
Tuttosport, Izzo, tante concorrenti per la Fiorentina. La sua valutazione è di 20-25 milioni
01 settembre 2020 12:08
CorSport, da Ken Sema a Todibo passando per Spinazzola tutti i nomi nel mirino della Fiorentina
27 agosto 2020 14:04
CorSport, Ceppitelli, contatti in corso tra Fiorentina e Cagliari. Occhio anche a Ken Sema
25 agosto 2020 11:32
Nazione, Mandzukic è il sogno della Fiorentina, Piatek la seconda scelta. L'arrivo di Izzo...
22 agosto 2020 11:41
Tuttosport, la Fiorentina non molla Izzo. Il Torino cerca 20-30 milioni ma il difensore ora vale...
21 agosto 2020 11:38
Nazione, Izzo-Fiorentina il corteggiamento è reciproco. L'operazione può decollare...
20 agosto 2020 08:11
Nazione, il futuro di Milenkovic è in bilico. La Fiorentina si tutela con l'ok al trasferimento di un difensore del Torino...
19 agosto 2020 11:09
Pedullà, Izzo è nella lista della Fiorentina ma il Torino spara alto. Su di lui anche un club da Champions
13 agosto 2020 07:33
Nazione, Pezzella e Milenkovic via? La Fiorentina vuole almeno 50 milioni. Izzo è un obiettivo concreto
04 agosto 2020 07:28
Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?
03 agosto 2020 08:06
Pedullà, Izzo, Atalanta in pole ma la Fiorentina ci proverà se partirà Milenkovic. Il Torino spara alto
02 agosto 2020 08:25
Izzo: "Ripartiamo da questa prestazione ma con il rigore sarebbe stata un'altra sfida"
03 novembre 2019 08:29
Radio Granata, oggi Izzo incontrerà il Torino. Il giocatore è tentato dal vestire il granata
02 luglio 2018 08:51
Gazzetta, Izzo del Genoa in uscita. La Fiorentina si affaccia alla finestra..
27 giugno 2018 10:27
Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..
25 giugno 2018 23:40
La Nazione, Fiorentina su Izzo del Genoa. La formula? Prestito oneroso più obbligo di riscatto
25 giugno 2018 08:49
Izzo: "La Fiorentina mi ha cercato ma non volevo andarmene dal Genoa da perdente. I mondiali.."
13 ottobre 2017 10:27
Ag. Izzo conferma: "Quest'estate abbiamo rifiutato di andare alla Fiorentina. Vuol restare per salvare il Genoa. Il suo futuro..."
09 ottobre 2017 17:34
Izzo quest'estate ha rifiutato il trasferimento alla Fiorentina perchè vuole una big. Lo aspetta l'Inter
08 ottobre 2017 21:18
Il Genoa vuole far rinnovare il contratto a Izzo per paura della Fiorentina. Il difensore è stato cercato da Corvino
08 settembre 2017 13:55
Sky Sport, Fiorentina interessata ad Izzo del Genoa. Il giocatore tornerà in campo ad Ottobre...
21 giugno 2017 15:50
Calcio scommesse, Izzo del Genoa squalificato per un anno e mezzo.
12 aprile 2017 13:38
Izzo nel mirino dei viola, ma tutto dipenderà dalle vicende giudiziarie
08 aprile 2017 12:24
Le mani della Camorra sulla serie B. Indagato anche Izzo del Genoa ora in Nazionale
23 maggio 2016 11:22
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