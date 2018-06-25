La Nazione, Fiorentina su Izzo del Genoa. La formula? Prestito oneroso più obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina sarebbe tornata su Armando Izzo del Genoa. Il giocatore anche nelle scorse sessioni di mercato è stato seguito dalla squadra...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina sarebbe tornata su Armando Izzo del Genoa. Il giocatore anche nelle scorse sessioni di mercato è stato seguito dalla squadra viola che lo vorrebbe acquistare in prestito oneroso versando un milione nelle casse del Genoa con obbligo di riscatto per altri 5 da versare nella prossima stagione. Che sia la volta buona?