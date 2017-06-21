Sky Sport, Fiorentina interessata ad Izzo del Genoa. Il giocatore tornerà in campo ad Ottobre...
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe interessata ad Izzo attuale difensore in forza al Genoa.Il giocatore tornerà in campo solo ad Ottobre poiché sta scontando la squalifica di...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 15:50
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe interessata ad Izzo attuale difensore in forza al Genoa.
Il giocatore tornerà in campo solo ad Ottobre poiché sta scontando la squalifica di sei mesi per la vicenda legata al calcioscommesse, un particolare però che non sembra fermare i viola che vogliono portare Izzo a Firenze.