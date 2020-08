Ribery sicuramente catalizza alcuni suoi ex compagni, per questo restano in auge i nomi di Mandzukic e Gotze. Operazioni ovviamente costose dal punto di vista dell’ingaggio così come Thiago Silva. Mandzukic resta un sogno per i viola, è il primo della lista, il secondo è Piatek. In difesa si continua ad inseguire Izzo del Torino, il suo eventuale arrivo in viola non esclude Milenkovic o Pezzella. Lo riporta La Nazione.

CORFIO, PERCHÉ PEZZELLA, MILENKOVIC E CHIESA ESCLUSI DALLA NUOVA MAGLIA?