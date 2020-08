Come scrive questa mattina il Corriere Fiorentino tra qualche giorno verrà svelata anche la terza maglia, probabilmente bianca con una croce rossa davanti. Vedremo chi sarà ad indossarla, ieri intanto i testimonial erano d’eccezione: Ribéry, Castrovilli, Kouame e Vlahovic (oltre alle giocatrici che l’indosseranno proprio stasera per il debutto). In molti hanno visto nell’assenza di tre giocatori rappresentativi come Chiesa, Milenkovic e Pezzella un segnale di mercato. Soprattutto Federico negli ultimi anni era stato scelto come testimonial e la scorsa stagione era stato il simbolo del cambio di rotta dopo la cessione dei Della Valle a Commisso che si oppose a qualsiasi possibilità di cessione. Ora però la situazione è cambiata. E in caso di congrua offerta il patron non si opporrebbe.

ECCO LE FOTO DI RIBERY E CASTROVILLI CON LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA