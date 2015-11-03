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Notizie Kappa Fiorentina

A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?

13 febbraio 2026 22:59

Maglia speciale per la Fiorentina contro la Juventus: edizione limitata per i 25 anni della Kombat di Kappa

22 novembre 2025 15:40

FOTO Ecco la maglia edizione limitata che la Fiorentina indosserà nella prossima partita in casa

07 novembre 2025 12:10

La terza maglia della Fiorentina sarà legata all'Arno: "Dalla riva del fiume al campo da calcio"

21 luglio 2025 11:00

Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00

10 maggio 2025 16:29

La Fiorentina ha svelato oggi "Giglio Eterno", la quarta maglia prodotta in soli 1926 esemplari

30 gennaio 2025 23:26

Radio Bruno rivela: "Possibile un ritorno a Joma, la Fiorentina vuole abbandonare Kappa?"

29 novembre 2023 12:12

La terza maglia della Fiorentina: gigli stilizzati, disegnati in rosso e gradazioni di viola

27 luglio 2023 11:18

La Fiorentina mostra la nuova seconda maglia per la prossima stagione. Confermata l'anticipazione

30 giugno 2023 10:11

Ecco quella che dovrebbe essere la seconda maglia della Fiorentina per la prossima stagione

29 giugno 2023 21:07

Domani la terza maglia Fiorentina, sarà di colore blu con scudetto e tutte le scritte in color oro

28 agosto 2022 21:55

La maglia più venduta della Fiorentina? Quella colorata. Ma ora è introvabile

20 luglio 2022 09:22

La Fiorentina chiede ai tifosi di disegnare la quarta maglia del prossimo campionato. Il contest

02 aprile 2022 18:51

Kappa dà alla Fiorentina 2,5 milioni all'anno fino al 2027. Al Napoli ne dà 8, alla Juventus Adidas 51 milioni

05 marzo 2021 11:26

CorFio, perché Pezzella, Milenkovic e Chiesa esclusi dalla nuova maglia?

22 agosto 2020 11:30

Castrovilli e Ribery posano con la nuova maglia della Fiorentina

21 agosto 2020 14:40

La ACF Fiorentina comunica la fine del rapporto con Le Coq Sportif

14 agosto 2020 21:08

Gazzetta, Sponsor tecnici, la Kappa si rafforza con la Fiorentina: al Napoli versa circa 8 milioni

12 maggio 2020 15:20

La terza maglia della Fiorentina? Rossa con la croce grigia in onore di San Giovanni. I dettagli

27 aprile 2020 20:50

La Fiorentina vestirà Kappa, tre proposte sulla nuova maglia firmate Ezeta per Passione Fiorentina

20 aprile 2020 14:44

La Fiorentina è pronta a cambiare sponsor tecnico, sarà addio con Le Coq e matrimonio con Kappa

18 dicembre 2019 12:29

Fiorentina, trovato l'accordo con Robe di Kappa, sarà lo sponsor tecnico dalla prossima stagione

10 ottobre 2019 10:52

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