Notizie Kappa Fiorentina

A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?
13 febbraio 2026 22:59
Maglia speciale per la Fiorentina contro la Juventus: edizione limitata per i 25 anni della Kombat di Kappa
22 novembre 2025 15:40
FOTO Ecco la maglia edizione limitata che la Fiorentina indosserà nella prossima partita in casa
07 novembre 2025 12:10
La terza maglia della Fiorentina sarà legata all'Arno: "Dalla riva del fiume al campo da calcio"
21 luglio 2025 11:00
Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00
10 maggio 2025 16:29
La Fiorentina ha svelato oggi "Giglio Eterno", la quarta maglia prodotta in soli 1926 esemplari
30 gennaio 2025 23:26
Radio Bruno rivela: "Possibile un ritorno a Joma, la Fiorentina vuole abbandonare Kappa?"
29 novembre 2023 12:12
La terza maglia della Fiorentina: gigli stilizzati, disegnati in rosso e gradazioni di viola
27 luglio 2023 11:18
La Fiorentina mostra la nuova seconda maglia per la prossima stagione. Confermata l'anticipazione
30 giugno 2023 10:11
Ecco quella che dovrebbe essere la seconda maglia della Fiorentina per la prossima stagione
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Domani la terza maglia Fiorentina, sarà di colore blu con scudetto e tutte le scritte in color oro
28 agosto 2022 21:55
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20 luglio 2022 09:22
La Fiorentina chiede ai tifosi di disegnare la quarta maglia del prossimo campionato. Il contest
02 aprile 2022 18:51
Kappa dà alla Fiorentina 2,5 milioni all'anno fino al 2027. Al Napoli ne dà 8, alla Juventus Adidas 51 milioni
05 marzo 2021 11:26
CorFio, perché Pezzella, Milenkovic e Chiesa esclusi dalla nuova maglia?
22 agosto 2020 11:30
Castrovilli e Ribery posano con la nuova maglia della Fiorentina
21 agosto 2020 14:40
La ACF Fiorentina comunica la fine del rapporto con Le Coq Sportif
14 agosto 2020 21:08
Gazzetta, Sponsor tecnici, la Kappa si rafforza con la Fiorentina: al Napoli versa circa 8 milioni
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20 aprile 2020 14:44
La Fiorentina è pronta a cambiare sponsor tecnico, sarà addio con Le Coq e matrimonio con Kappa
18 dicembre 2019 12:29
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