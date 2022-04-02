La Fiorentina chiede ai tifosi di disegnare la quarta maglia del prossimo campionato. Il contest
La prossima quarta maglia della Fiorentina sarà disegnata da un tifoso viola, l'iniziativa della società lanciata sui social
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 18:51
La Fiorentina attraverso i social ha lanciato un contest per la prossima quarta maglia della squadra per il prossimo campionato. L'invito arriva dalla società ai tifosi a inviare il proprio progetto. Dunque, la prossima quarta maglia della Fiorentina sarà disegnata proprio da un tifoso viola
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