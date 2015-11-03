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Notizie Quarta Maglia Fiorentina

La Fiorentina ha svelato oggi "Giglio Eterno", la quarta maglia prodotta in soli 1926 esemplari

30 gennaio 2025 23:26

Domani possibile esordio per la quarta maglia, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia rossa e bianca

16 dicembre 2023 13:58

Ecco la quarta maglia della Fiorentina: è rossa e bianca mischiati in un mix che simboleggia il lavaggio in lavatrice

28 novembre 2023 16:23

Arriva la quarta maglia della Fiorentina, disegnata da tre studenti e sarà la capsule collection

27 novembre 2023 14:17

Ecco la quarta maglia della Fiorentina, nera con sfumature viola. Gia acquistabile negli store per 99 euro

23 novembre 2022 11:04

Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia

02 giugno 2022 14:59

Le 6 possibili quarte maglie della Fiorentina per la prossima stagione. Saranno i tifosi a sceglierla

13 maggio 2022 15:49

La Fiorentina chiede ai tifosi di disegnare la quarta maglia del prossimo campionato. Il contest

02 aprile 2022 18:51

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