Notizie Quarta Maglia Fiorentina

La Fiorentina ha svelato oggi "Giglio Eterno", la quarta maglia prodotta in soli 1926 esemplari
30 gennaio 2025 23:26
Domani possibile esordio per la quarta maglia, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia rossa e bianca
16 dicembre 2023 13:58
Ecco la quarta maglia della Fiorentina: è rossa e bianca mischiati in un mix che simboleggia il lavaggio in lavatrice
28 novembre 2023 16:23
Arriva la quarta maglia della Fiorentina, disegnata da tre studenti e sarà la capsule collection
27 novembre 2023 14:17
Ecco la quarta maglia della Fiorentina, nera con sfumature viola. Gia acquistabile negli store per 99 euro
23 novembre 2022 11:04
Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia
02 giugno 2022 14:59
Le 6 possibili quarte maglie della Fiorentina per la prossima stagione. Saranno i tifosi a sceglierla
13 maggio 2022 15:49
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