Nel mese scorso la Fiorentina aveva lanciato un contest per la quarta maglia per la prossima stagione. I tifosi viola si sono sfidati in questa gara e nella giornata di oggi la società ha pubblicato sui social le 6 maglie finaliste da cui verrà scelta la vincitrice e dunque la quarta maglia per la prossima stagione sul sito della società a questo link

