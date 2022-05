Milenkovic: “Italiano ha cambiato il nostro modo di giocare e stare in campo, ha fatto un grande lavoro”

Ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina Milenkovic ha parlato anche dei cambiamenti portati dal mister Italiano. Queste le sue parole: “Nell’ultimo anno, grazie anche all’arrivo di Italiano, è cambiato tutto sia per me che per la squadra. Il modo di giocare, di pensare e di stare in campo è tutto nuovo: il mister ha fatto un grande lavoro e si vede. Seguiamo le sue idee al 1000%, gli stiamo tutti dietro e vogliamo portare a casa il massimo nelle ultime due giornate”.

MILENKOVIC CREDE NELL’EUROPA