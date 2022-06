Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia

Sarà Samuele Spalluto ospite stasera di Passione Fiorentina, la trasmissione in diretta su Twitch dalle 21. Il giocatore della Fiorentina, classe 2001, dopo aver vinto da protagonista due Coppa Italia primavera con la squadra di Aquilani in questa stagione ha giocato a Gubbio in prestito segnando 11 gol e farà ritorno in viola per disputare il ritiro di Moena agli ordini di Vincenzo Italiano. Questa sera nel corso della trasmissione verrà svelata anche la scelta della Fiorentina per la quarta maglia

CONTINUA LA TRATTATIVA PER DODO