Labaro Viola

Notizie Spalluto Fiorentina

Giovani viola: Spalluto al Trento ed Amatucci alla Ternana

01 febbraio 2024 18:18

Spalluto: "Se l'Italia fosse calcisticamente avanti, Italiano sarebbe in una big e non alla Fiorentina"

09 ottobre 2023 11:07

TMW, Spalluto lascia la Fiorentina: va al Pescara a titolo definitivo con percentuale su futura rivendita

21 luglio 2023 15:18

Ufficiale: nuova avventura per Spalluto. Andrà a Novara fino al termine della stagione

12 gennaio 2023 12:00

Spalluto è un nuovo giocatore della Ternana. C'è il controriscatto a favore della Fiorentina

13 luglio 2022 20:15

Spalluto non andrà a Moena. Futuro in Serie B? Modena e Ternana molto interessate al giovane viola

05 luglio 2022 22:09

Spalluto rivela: "In serie C giocano per portare il pane a casa, in Primavera invece c'è spensieratezza"

03 giugno 2022 12:16

Spalluto: "La Fiorentina è la mia seconda pelle, voglio giocarmi le mie possibilità nel ritiro di Moena"

02 giugno 2022 23:42

Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia

02 giugno 2022 14:59

Parla Spalluto: "Fare il ritiro con la Fiorentina sarebbe un sogno ma adesso penso solo al Gubbio"

30 marzo 2022 18:35

Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"

07 dicembre 2021 14:32

Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"

28 luglio 2021 12:54

Ufficiale, Spalluto lascia la Fiorentina, va in prestito per una stagione al Gubbio in Serie C

15 luglio 2021 20:30

TMW, Spalluto va in prestito al Gubbio in Serie C: domani le firme con il club umbro

14 luglio 2021 23:30

Spalluto, l’ultima “scoperta” che Corvino ha lasciato alla Fiorentina sulle orme di Vlahovic

04 luglio 2021 19:07

Fiorentina Primavera beffata all'88esimo dal Torino, finisce 2-2. Punto utile per la salvezza

30 maggio 2021 17:54

La storia di Spalluto alla Fiorentina, a Firenze da 5 anni, a gennaio ha rifiutato di andar via

29 aprile 2021 13:43

Vince la Fiorentina! La primavera batte la Lazio e alza la Coppa Italia

28 aprile 2021 19:53

Finale primavera, Fiorentina-Lazio doppietta del bomber Spalluto

28 aprile 2021 18:38

Finale primavera, Fiorentina-Lazio 1-0 Spalluto sblocca la gara

28 aprile 2021 18:12

Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto

03 aprile 2021 14:08

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta

03 aprile 2021 13:22

Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato

03 aprile 2021 12:38

Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:33

Primavera, formazione Fiorentina vs Juventus, titolare Spalluto. Assente Agostinelli

26 febbraio 2021 16:34

Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"

30 aprile 2020 18:35

Spalluto: "Aiutiamo la città donando. Ho tantissima voglia di tornare in campo. Vi racconto cosa faccio a casa"

20 marzo 2020 12:43

Bigica: "Abbiamo meritato la finale. Vogliamo regalare a Commisso il primo trofeo in viola"

19 febbraio 2020 19:47

Fiorentina-Torino Primavera termina 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Spalluto

15 febbraio 2020 14:03

Fiorentina Primavera-Sampdoria finisce 2-2. Per i viola in gol Montiel e Spalluto

11 gennaio 2020 15:28

Archivio

Esplora l'archivio di Spalluto

Sett. 5
Sett. 41 Sett. 29 Sett. 2
Sett. 28 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 13
Sett. 49 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 8
Sett. 18 Sett. 12 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 2