Notizie Spalluto Fiorentina

Giovani viola: Spalluto al Trento ed Amatucci alla Ternana
01 febbraio 2024 18:18
Spalluto: "Se l'Italia fosse calcisticamente avanti, Italiano sarebbe in una big e non alla Fiorentina"
09 ottobre 2023 11:07
TMW, Spalluto lascia la Fiorentina: va al Pescara a titolo definitivo con percentuale su futura rivendita
21 luglio 2023 15:18
Ufficiale: nuova avventura per Spalluto. Andrà a Novara fino al termine della stagione
12 gennaio 2023 12:00
Spalluto è un nuovo giocatore della Ternana. C'è il controriscatto a favore della Fiorentina
13 luglio 2022 20:15
Spalluto non andrà a Moena. Futuro in Serie B? Modena e Ternana molto interessate al giovane viola
05 luglio 2022 22:09
Spalluto rivela: "In serie C giocano per portare il pane a casa, in Primavera invece c'è spensieratezza"
03 giugno 2022 12:16
Spalluto: "La Fiorentina è la mia seconda pelle, voglio giocarmi le mie possibilità nel ritiro di Moena"
02 giugno 2022 23:42
Stasera a Passione Fiorentina parlerà Spalluto, che sarà a Moena. Verrà svelata anche la quarta maglia
02 giugno 2022 14:59
Parla Spalluto: "Fare il ritiro con la Fiorentina sarebbe un sogno ma adesso penso solo al Gubbio"
30 marzo 2022 18:35
Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"
07 dicembre 2021 14:32
Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"
28 luglio 2021 12:54
Ufficiale, Spalluto lascia la Fiorentina, va in prestito per una stagione al Gubbio in Serie C
15 luglio 2021 20:30
TMW, Spalluto va in prestito al Gubbio in Serie C: domani le firme con il club umbro
14 luglio 2021 23:30
Spalluto, l’ultima “scoperta” che Corvino ha lasciato alla Fiorentina sulle orme di Vlahovic
04 luglio 2021 19:07
Fiorentina Primavera beffata all'88esimo dal Torino, finisce 2-2. Punto utile per la salvezza
30 maggio 2021 17:54
La storia di Spalluto alla Fiorentina, a Firenze da 5 anni, a gennaio ha rifiutato di andar via
29 aprile 2021 13:43
Vince la Fiorentina! La primavera batte la Lazio e alza la Coppa Italia
28 aprile 2021 19:53
Finale primavera, Fiorentina-Lazio doppietta del bomber Spalluto
28 aprile 2021 18:38
Finale primavera, Fiorentina-Lazio 1-0 Spalluto sblocca la gara
28 aprile 2021 18:12
Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto
03 aprile 2021 14:08
Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta
03 aprile 2021 13:22
Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato
03 aprile 2021 12:38
Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini
03 aprile 2021 12:33
Primavera, formazione Fiorentina vs Juventus, titolare Spalluto. Assente Agostinelli
26 febbraio 2021 16:34
Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"
30 aprile 2020 18:35
Spalluto: "Aiutiamo la città donando. Ho tantissima voglia di tornare in campo. Vi racconto cosa faccio a casa"
20 marzo 2020 12:43
Bigica: "Abbiamo meritato la finale. Vogliamo regalare a Commisso il primo trofeo in viola"
19 febbraio 2020 19:47
Fiorentina-Torino Primavera termina 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Spalluto
15 febbraio 2020 14:03
Fiorentina Primavera-Sampdoria finisce 2-2. Per i viola in gol Montiel e Spalluto
11 gennaio 2020 15:28
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