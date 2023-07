TMW, Spalluto lascia la Fiorentina: va al Pescara a titolo definitivo con percentuale su futura rivendita

Una nuova avventura in Serie C, dopo aver archiviato la stagione a Novara, è prossima per Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina. Club che però saluterà, stavolta a titolo definitivo, per trasferirsi al Pescara: come infatti raccolto da TMW, l’affare è praticamente chiuso, con l’accordo tra le parti che prevede una percentuale sulla futura rivendita per la squadra toscana. Il giocatore si appresta quindi a vivere la sua terza esperienza in Serie C, dopo quelle con Gubbio e appunto Novara, ma nella sua carriera si registra anche una breve parentesi con la Ternana in Serie B

