Quest’oggi ai microfoni di Labaroviola.com abbiamo avuto l’attaccante classe 2001 della Fiorentina Primavera Samuele Spalluto.

Mister Bigica ti ha dato fiducia in molte gare esaltando nel post gara la tua crescita…

Con il mister ho un’ottimo rapporto. Ho sentito sin da subito la sua fiducia, dal primo giorno in cui ho messo piede in primavera. L’anno scorso per me è stato un anno difficile dato che non ho giocato molto, ma il mister comunque mi ha aiutato per la mia crescita. Quest’anno i risultati ottenuti fino ad ora sono frutto dei sacrifici della scorsa stagione. Spero che abbia ripagato la sua fiducia aiutando la squadra nei migliori dei modi. Lo ringrazio molto per le parole che mi ha detto in diverse occasioni, e spero che continuerò, appena possibile, ad aiutare la squadra ed a farmi trovare sempre pronto nel momento in cui mi chiamerà in causa.

Come vedevi Pedro in Primavera visto che giocava con voi?

Pedrò è sempre sceso in Primavera con il giusto atteggiamento integrandosi bene con il gruppo e dando il massimo in ogni gara.

Vlahovic è molto legato alla Primavera viola, spesso viene a seguirvi al Bozzi, cosa ne pensi di questa sua stagione tra i big? Qual è la sua forza secondo te?

Sì, Vlahovic è molto legato alla primavera viola, e anche noi siamo legati a lui. Ci ha insegnato e aiutato tanto e merita quello che sta facendo. Non è facile presentarsi nel mondo dei grandi come ha fatto lui, quindi per tutti noi è un esempio e spero che continui a fare sempre meglio. La sua forza secondo me è la personalità e la fame di migliorare giorno dopo giorno.

Ti ha turbato il fatto di non giocare la finale di Coppa Italia?

Sarebbe stato bello giocare la finale. Ma l’importante è stato vincere la coppa portandola a Firenze nella scorsa stagione. Sono contento per quello che abbiamo fatto come squadra.

Chi è il leader nello spogliatoio viola?

Siamo un gruppo unito, dove non c’è bisogno di un leader in particolare. Ognuno di noi emana qualcosa di positivo nella squadra, riuscendo ad essere una famiglia e provando a raggiungere i nostri obiettivi.

Il gol più emozionante…

Quello più emozionante quest’anno è stato quello contro il Torino, nella partita in casa vinta 1-0. Era il mio compleanno e c’era la mia famiglia in tribuna, cosa che non capita spesso. Quindi credo che non c’era modo migliore di festeggiare il compleanno, anche se un altro gol importante è stato quello contro il Genoa per il passaggio del turno.

Da chi ricevi spesso consigli?

Ricevo molti consigli dalla gente che mi vuole bene, provando ad ascoltarli. Ma sotto l’aspetto calcistico ricevo spesso consigli dal mister e da tutto lo staff, e li metto in pratica per la mia crescita.

A chi ti ispiri?

Come ho già detto in altre occasioni per il mio modo di giocare mi ispiro ad Higuain, ma ci sono tanti campioni da cui poter imparare tante cose, uno tra questi Batistuta, di cui ho visto tanti video e ne sono rimasto molto colpito.