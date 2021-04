Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto

Tante buone notizie arrivano dal Bozzi per Alberto Aquilani che conquista la seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto il Bologna per 4-2 in terra emiliana.

Ancora 2 gol subiti che arrivano in due momenti ben distinti del match, ma andiamo con ordine: vantaggio della Fiorentina con Fiorini dal dischetto, il capitano viola raggiunge la quarta marcatura stagionale non sbagliando dagli undici metri concretizzando il fallo subito da Spalluto che sarà assoluto mattatore di giornata. Il pareggio ascolano però non si fa attendere con Intinacelli che al 9′ dopo solo 90 secondi dal vantaggio gigliato, raccoglie una disattenzione e deposita in rete il gol del momentaneo 1-1. La Fiorentina sale in cattedra e prima ritrova immediatamente il vantaggio con l’autorete di Bolletta, poi Spalluto decide di portarsi il pallone a casa e segnare ben tre gol, con la dedica all’amico scomparso Daniel Guerini.

SETTE GOL – quelli segnati in campionato dal numero 9 viola diventando il miglior marcatore di squadra superando Munteanu a 6.

TRE ESPULSIONI – Da rivedere senz’altro la direzione di gara del Sig. Catanoso di Reggio Calabria il quale prima espelle Giordano per un diverbio in zona panchina ascolana mentre si stava scaldando, poi Munteanu per condotta violenta per aver reagito ad un fallo (forse fin troppo eccessiva la decisione) e poi Saggioro sul 5-1 che atterra in area un giocatore bianconero ed il fischietto calabrese giudica una DOGSO non genuina l’intervento. Una decisione che fa dunque scattare il rosso, ed il conseguente calcio di rigore. Aquilani dunque nella “sua” Roma dovrà fare a meno di ben tre elementi.

23 PUNTI – quelli in classifica che allontanano la Fiorentina dalle acque scure della retrocessione, proiettando in avanti il progetto dell’ex centrocampista viola il quale, partita dopo partita, sta iniziando ad incidere nella sfida.

Gabriele Caldieron

