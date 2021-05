Fiorentina Primavera beffata all’88esimo dal Torino, finisce 2-2. Punto utile per la salvezza

Termina con il punteggio di 2-2 la sfida fra Fiorentina e Torino, valida per il campionato Primavera. Una sfida molto attesa visto la maxi rissa scoppiata all’andata fra queste due squadre. La Marca porta in vantaggio i Granata nel primo tempo, poi la Fiorentina rimonta a metà ripresa con i gol di Spalluto e Corradini. Poi la beffa all’88’ con il gol di Cancello che sancisce il pari del Torino, portando la squadra guidata da Aquilani a 28 punti in classifica lasciando comunque i granata arrivando al 12esimo posto, che se mantenuto garantirebbe la salvezza per la Fiorentina primavera.

