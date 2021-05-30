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Colomba curioso di Gattuso: "Sia lui che Commisso sono sanguigni, può uscire qualcosa di bello"

Franco Colomba a Radio Sportiva: "Ci sarà rispetto fra le parti, cosa che è mancata a Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2021 16:59
Colomba curioso di Gattuso: "Sia lui che Commisso sono sanguigni, può uscire qualcosa di bello" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'allenatore Franco Colomba ha espresso il suo parere sull'approdo di Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina:

"Gattuso a Firenze mi incuriosisce. Sia Rino che Rocco Commisso sono due persone sanguigne e quando queste si incontrano con la voglia di fare bene può uscire qualcosa di molto bello. Ci sarà rispetto fra le parti, cosa che è mancata a Napoli. Quando non c'è il rispetto finisce come ha fatto Gattuso, ovvero si va via. Ha fatto bene ad andare via da Napoli, ha trovato una piazza e una squadra molto buona".

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