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Notizie Colomba Fiorentina

Colomba: "Battere una squadra come il Parma non è facile per nessuno in un campionato come questo"

12 aprile 2025 18:55

Colomba: "La Fiorentina ha vinto contro la Lazio perché non ha mai mollato. Inutile discutere sui rigori"

28 settembre 2024 16:03

Colomba curioso di Gattuso: "Sia lui che Commisso sono sanguigni, può uscire qualcosa di bello"

30 maggio 2021 16:59

Colomba: "Prandelli è un allenatore valido. Ha fatto la storia dell'ultima Fiorentina"

21 novembre 2020 20:45

Colomba a Lady Radio: "Iachini ormai è stato scaricato. Prandelli potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina"

07 novembre 2020 17:28

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