Colomba a Lady Radio: “Iachini ormai è stato scaricato. Prandelli potrebbe rilanciarsi alla Fiorentina”

Intervistato da Lady Radio, Franco Colomba, allenatore di calcio, ha espresso il suo parere sull’attuale situazione in casa Fiorentina:

“Iachini è un bravo allenatore, ma ce ne sono tanti come lui a spasso. La Fiorentina sta lavorando ma è evidente che sta facendo fatica. Per quanto riguarda gli attaccanti, non considero Kouame come una punta affine al gol, al contrario di Vlahovic che si è proposto molto bene. Cutrone invece, in area di rigore, ha sempre segnato ovunque abbia giocato”.

Prosegue Colomba: “L’essere così in bilico non aiuta Iachini. Beppe purtroppo si porta dietro la nomea di allenatore di seconda fascia e perciò non ha mai avuto la possibilità di lavorare con tranquillità. La Fiorentina è una squadra in difficoltà come tante altre: dovesse vincere potrebbe confermare Iachini, ma alla prima sconfitta si tornerebbe punto e a capo. A mio parere ormai è stato scaricato”.

A conclusione, Colomba commenta il possibile approdo di Prandelli nella panchina gigliata: “Credo farebbe un’ottima cosa a tornare in un ambiente a cui dato tanto e ricevuto altrettanto. La Fiorentina potrebbe rilanciarlo”.

