Ecco le probabili formazioni della sfida di campionato Parma-Fiorentina allo stadio Tardini alle ore 20:45.

Nel Parma dovrebbe giocare Sepe in porta; Iacoponi, Gagliolo, Alves, Pezzella in difesa; a centrocampo Cypren, Hernani, Kurtic; Kucka trequartista; Inglese e Gervinho in attacco. Mentre nella Fiorentina c’è il solito Dragowsky in porta; Milenkovic, Igor e Caceres in difesa; Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli e Biraghi a centrocampo; Vlahovic e Ribery in attacco. Il modulo di Iachini è il 3-5-2.

Fonte: Gazzetta