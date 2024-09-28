Colomba: "La Fiorentina ha vinto contro la Lazio perché non ha mai mollato. Inutile discutere sui rigori"

L'ex tecnico ha analizzato l'esito di Fiorentina-Lazio, soffermandosi anche sui due rigori assegnati ai viola

L'ex tecnico, Franco Colomba, ha rilasciato un commento sulla vittoria della Fiorentina contro la Lazio durante un'intervista a LazioNews24.com. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina domenica ha vinto perchè è stata brava a non mollare mai, ha avuto le sue occasioni e ha gestito bene i momenti della partita. Per quanto riguarda i due rigori che gli sono stati assegnati, sono penalty che faranno sempre discutere e fanno clamore, quindi non vale la pena stare a sindacare sulla decisione di un arbitro che con la Var ora ha la possibilità di vedere al meglio gli episodi, ed è importante specialmente per le squadre di provincia che lottano per la salvezza".

Palladino: “Empoli squadra in salute, ci siamo preparati bene e vogliamo dare continuità”

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