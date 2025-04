Colomba: “Battere una squadra come il Parma non è facile per nessuno in un campionato come questo”

A Radio Bruno ha parlato l’ex tecnico del Parma Franco Colomba, che è stato allenatore anche di Palladino, il quale ha parlato di Fiorentina: “Il Parma sa essere insidioso perchè è una squadra che gioca bene a calcio nonostante si trovi in una zona poco tranquilla, per questo sono convinto che farà una prestazione di carattere per cercare di uscire dalla parte bassa della classifica. Per vincere ci vorrà la miglior versione della Fiorentina. I viola sono favoriti però non devono sottovalutare l’avversario perchè in questo campionato anche le squadre forti faticano con le piccole.“

Prosegue: “In questo campionato se non performi ad alto livello rischi sempre perchè tutti sono organizzati e si sanno difendere, per questo devi cercare di far gol da subito per evitare situazioni che non avevi previsto. La Fiorentina è una squadra che sa cambiare in corsa ed è un bel vantaggio in questo punto della stagione dove le energie scarseggiano ed hai bisogno di mettere in campo quel che rimane.”