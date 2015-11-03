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Notizie Corradini Fiorentina

Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini

11 agosto 2023 08:03

Corradini si è preso in mano il centrocampo della Pro Vercelli, la Fiorentina già si sfrega le mani

27 ottobre 2022 13:36

La Pro Vercelli nel futuro di capitan Corradini. Il difensore lascerà la Fiorentina in prestito

09 luglio 2022 19:50

Retroscena Corradini, il Brescia a gennaio lo aveva chiesto alla Fiorentina, rifiuto viola e di Aquilani

06 maggio 2022 17:07

Corradini: "Curiamo ogni dettaglio, era importante vincere. Vogliamo andare ai playoff"

04 maggio 2022 20:34

Nazione, la Fiorentina è in emergenza. Italiano è pronto a convocare i primavera Corradini e Bianco

22 aprile 2022 12:46

Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli

14 agosto 2021 14:59

Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend

03 agosto 2021 23:28

Fiorentina Primavera beffata all'88esimo dal Torino, finisce 2-2. Punto utile per la salvezza

30 maggio 2021 17:54

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