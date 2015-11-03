Notizie Corradini Fiorentina

Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini
11 agosto 2023 08:03
Corradini si è preso in mano il centrocampo della Pro Vercelli, la Fiorentina già si sfrega le mani
27 ottobre 2022 13:36
La Pro Vercelli nel futuro di capitan Corradini. Il difensore lascerà la Fiorentina in prestito
09 luglio 2022 19:50
Retroscena Corradini, il Brescia a gennaio lo aveva chiesto alla Fiorentina, rifiuto viola e di Aquilani
06 maggio 2022 17:07
Corradini: "Curiamo ogni dettaglio, era importante vincere. Vogliamo andare ai playoff"
04 maggio 2022 20:34
Nazione, la Fiorentina è in emergenza. Italiano è pronto a convocare i primavera Corradini e Bianco
22 aprile 2022 12:46
Ferrarini, martedì il prestito al Perugia. Alla Fiorentina torna il baby Corradini. I dettagli
14 agosto 2021 14:59
Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend
03 agosto 2021 23:28
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