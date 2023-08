Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini

Adesso è anche ufficiale: MBala Nzola è un nuovo attaccante della Fiorentina. La società viola ha pubblicato le immagini della firma nel tardo pomeriggio con Joe Barone e Daniele Pradè. L’attaccante si è allenato in gruppo ieri mattina per la prima volta e stasera dovrebbe esordire in amichevole. Arriva a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro. Gli ottimi rapporti tra Fiorentina e Spezia hanno portato alla definizione dell’affare relativo a Niccolò Pierozzi, che nelle prossime ore si trasferirà alla corte di Alvini. Stessa strada dovrebbe prendere anche il centrocampista Giovanni Corradini. Lo scrive La Nazione.