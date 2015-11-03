Notizie Alvini Fiorentina

Nzola è ufficiale alla Fiorentina. Allo Spezia possono finire Pierozzi ed Corradini
11 agosto 2023 08:03
TMW, Iachini potrebbe prendere il posto di Alvini sulla panchina della Cremonese
12 novembre 2022 22:15
Alvini è ancora rammaricato: "Contro la Fiorentina abbiamo perso all'ultimo minuto della partita"
08 novembre 2022 23:37
Alvini pensa ancora alla Fiorentina: "Rabbia per non aver fatto i punti a Firenze, raccolto meno"
23 agosto 2022 00:26
Alvini applaude la Fiorentina e ammette: "Ha idee di calcio che in Italia hanno in pochi"
15 agosto 2022 12:07
Alvini ammette: "Fiorentina ha meritato ma se Biraghi la mette all'incrocio non dico niente, cosi no"
14 agosto 2022 21:54
Alvini: "Vendevo suole delle scarpe fino al 2013, adesso sarò al Franchi dove andavo da bambino"
12 agosto 2022 13:20
Alvini sfida la Fiorentina: "Me lo sentivo. Mi ritengo fortunato di esordire al Franchi"
24 giugno 2022 19:19
Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend
03 agosto 2021 23:28
Dg Reggiana a LV: "Dal fallimento all'amichevole contro Ribery. Oggi un premio per i tifosi"
12 settembre 2020 12:21
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