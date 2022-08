Alvini: “Vendevo suole delle scarpe fino al 2013, adesso sarò al Franchi dove andavo da bambino”

“Vendevo le suole delle scarpe. In pratica non ho mai smesso. Allenavo e vendevo, qualunque fosse la categoria. L’ho fatto per 22 anni, fino al 2013”, queste le parole di Massimiliano Alvini, 52 anni di Fucecchio, allenatore della Cremonese, che sarò ospite al Franchi, per la sua prima partita di Serie A. Ecco le sue parole rilasciate al Corriere Fiorentino:

“Se sono in A è segno che forse le cose non succedono per caso. Dentro di me sentivo che la prima non sarebbe stata una partita qualunque, e infatti il calendario mi ha regalato questo debutto a Firenze, nello stadio della mia regione, quello dove andavo da bambino”.

“Pensando alla gara dico che prima di tutto sarà un piacere giocare davanti alla Fiesole. Ci sarà l’emozione di sapere che in tribuna avrò tantissimi amici che tifano Fiorentina, coi quali spesso siamo venuti da Fucecchio a vedere le partite. Poi c’è il grande rispetto che ho per la squadra e la società”. Lo riporta Goalist

ANCORA NESSUN CONTATTO PER BARAK CON IL VERONA