Gazzetta, idea Barak per la Fiorentina ma ancora nessun contatto con il Verona

Ma intanto la Fiorentina si guarda ancora attorno e nelle ultime ore è spuntato un nome interessante: Antonin Barak. Al momento niente più che un’idea, non ci sono ancora stati contatti concreti con il Verona per il centrocampista-trequartista capace di segnare la scorsa stagione 11 reti con il contorno di 4 assist. Il «fantasista» ceco è uno dei gioielli gialloblù che sono sul mercato, anche perché lui stesso vuole salire di categoria. Preferirebbe una squadra da Champions, ma all’ambiziosa Fiorentina non direbbe di no. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

